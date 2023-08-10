Директор Гогунского: Актера не пустили в Грузию из-за посещения Абхазии

Звезду сериала «Универ» Виталия Гогунского не пустили в Грузию, где его ждала девушка, заявил директор артиста Табриз Шахиди, сообщает «Газета.Ru».

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По его словам, причиной этого стало посещение Гогунским Абхазии.

Шахиди отметил, что сотрудники грузинской таможни вели себя доброжелательно, а сам актер не считает инцидент «трагическим».

«Так как по внутренним законам Грузии граждане РФ, посетившие Абхазию, не имеют права въезда в Грузию, Виталия сопроводили обратно в самолет, и он благополучно вернулся домой», — пояснил он.

Ранее украинскому журналисту Гордону запретили въезд в Грузию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // vantes A.
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