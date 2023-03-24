Актер из «Универа» Гогунский попрощался с Европой в своей новой песне

Отмечается, что речь идет о романтическом клипе про влюбленных, которые встретились в Париже. Представители Гогунского рассказали, что героям клипа пора расставаться, однако их новая встреча не исключена.

Сам артист видит в европейскую культуру частью современной российской. По его словам, на Россию долгое время оказывалось большое влияние Запада, однако сейчас стоит обратить внимание на российски ценности и культуру и попрощаться с Европой.

Гогунский подчеркивает нежелание России рвать ни с кем отношения. Он говорит о паузе в них до тех пор, пока представители Запада не одумаются. Певец убежден, что рано или поздно все жители планеты будут вместе.

Ранее сообщалось, что сын американского актера Стивена Сигала Доминик получил российское гражданство.

