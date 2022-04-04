Аксёнов уличил в «вилянии задом» осудивших спецоперацию артистов РФ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обрушился с гневной критикой в адрес представителей российской культуры, которые высказались против проведения специальной военной операции России на Украине. Он назвал их «предателями и негодяями».

«На словах все патриоты, а как доходит до дела, когда надо в сложной ситуации показать свою позицию, начинается виляние задом», - написал Аксёнов в своём Telegram-канале. По словам руководителя Крыма, такие люди в своё время «не отказались бы спеть и сплясать для гитлеровцев». При этом он не пояснил, почему пришёл к такому умозаключению.

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Аксёнов, в частности, призвал российские телеканалы бойкотировать деятелей культуры, которые не поддерживают спецоперацию и выступили против президента РФ. Он также считает, что они должны публично покаяться, когда вернуться «из своих отпусков» из-за рубежа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не считать врагами государства артистов, которые покинули пределы страны после начал спецоперации на Украине. По словам представителя Кремля, они просто испугались или не поняли цели. При этом Песков считает «настоящими врагами государства» тех известных россиян, которые «стали нападать на наших героев военных».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:УкраинаКультураСергей Аксенов
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