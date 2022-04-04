Аксёнов уличил в «вилянии задом» осудивших спецоперацию артистов РФ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обрушился с гневной критикой в адрес представителей российской культуры, которые высказались против проведения специальной военной операции России на Украине. Он назвал их «предателями и негодяями».

«На словах все патриоты, а как доходит до дела, когда надо в сложной ситуации показать свою позицию, начинается виляние задом», - написал Аксёнов в своём Telegram-канале. По словам руководителя Крыма, такие люди в своё время «не отказались бы спеть и сплясать для гитлеровцев». При этом он не пояснил, почему пришёл к такому умозаключению.