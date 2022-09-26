Песков не смог подтвердить информацию об обращении Путина к Федеральному собранию 30 сентября
Кремль не может подтвердить информацию об обращении президента Рф Владимира Путина к Федеральному собранию 30 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в парламенте, что Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября. По его словам «будет протокольное мероприятие» с возможным участием в нем президента.
В свою очередь газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщала, что президент обратится к Федеральному собранию в Кремле, как было и в 2014 году с Крымом. «Будем принимать новые территории», — отметил еще один источник издания.
Днем ранее, 29 сентября, Госдума может рассмотреть законопроекты о вхождении в состав России Донбасса, а также контролируемых российскими военными Херсонской и Запорожской областей по итогам проходящих там референдумов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- В Кремле потребовали оценить безопасность российских школ
- В Кремле выразили надежду, что все ошибки при призыве по частичной мобилизации будут исправлены
- Чичерина проголосовала дважды на референдумах в ДНР и ЛНР
- Песков не смог подтвердить информацию об обращении Путина к Федеральному собранию 30 сентября
- Песков: Путин глубоко скорбит в связи с трагедией в Ижевске
- Песков: Решения о закрытии границ РФ пока нет
- Власти окажут помощь родным погибших и пострадавших при стрельбе в Ижевске
- Стрельбу в ижевской школе устроил ее выпускник
- Минобороны РФ заявило о ликвидации около сотни бойцов «Иностранного легиона» под Святогорском
- Глава МИД Белоруссии не увидел смысла в размещении в республике военных баз России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru