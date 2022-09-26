Песков не смог подтвердить информацию об обращении Путина к Федеральному собранию 30 сентября

Кремль не может подтвердить информацию об обращении президента Рф Владимира Путина к Федеральному собранию 30 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в парламенте, что Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября. По его словам «будет протокольное мероприятие» с возможным участием в нем президента.

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В свою очередь газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщала, что президент обратится к Федеральному собранию в Кремле, как было и в 2014 году с Крымом. «Будем принимать новые территории», — отметил еще один источник издания.

Днем ранее, 29 сентября, Госдума может рассмотреть законопроекты о вхождении в состав России Донбасса, а также контролируемых российскими военными Херсонской и Запорожской областей по итогам проходящих там референдумов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюДмитрий Песков
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