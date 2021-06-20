В Крыму эвакуируют людей из подтопленных домов

По его словам, мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. На следующий день непогода бушевала в Ялте, реки вышли из берегов, из-за чего были подтоплены улицы и дома.

В районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. От стихии также пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы Крыма.

Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.

