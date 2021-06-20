В Крыму эвакуируют людей из подтопленных домов
В поселке Кореиз на южном берегу Крыма идет частичная эвакуация людей из подтопленных домов, передает РИА Новости со ссылкой на советника главы республики Олега Крючкова.
По его словам, мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. На следующий день непогода бушевала в Ялте, реки вышли из берегов, из-за чего были подтоплены улицы и дома.
В районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. От стихии также пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.
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