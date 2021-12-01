Аксенов прокомментировал планы Лукашенко посетить Крым

Жители Крыма будут рады видеть белорусского президента Александра Лукашенко на крымской земле, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление глава Крыма Сергея Аксенова.

Лукашенко заявил, что «Белавиа» полетит в Крым

Он считает, что данное решение соответствует духу братских отношений между двумя народами. «Уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство», — отметил Аксенов. По его словам, визит на полуостров откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма.

Лукашенко заявил, что его визит в Крым будет означать признание полуострова частью России. По его словам, у него есть договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным «побыть в Крыму», и он намерен воспользоваться приглашением и посетить полуостров.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоКрымСергей Аксенов
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