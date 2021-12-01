Аксенов прокомментировал планы Лукашенко посетить Крым

Он считает, что данное решение соответствует духу братских отношений между двумя народами. «Уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство», — отметил Аксенов. По его словам, визит на полуостров откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма.

Лукашенко заявил, что его визит в Крым будет означать признание полуострова частью России. По его словам, у него есть договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным «побыть в Крыму», и он намерен воспользоваться приглашением и посетить полуостров.

