Аксенов отказался просить воду у Зеленского для Крыма
Крымские власти не будут обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы возобновить подачу воды на полуостров. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксёнов в эфире «Россия 24».
«Кроме Зеленского, никто на Украине такого решения (о возобновлении водоснабжения Крыма – прим. НСН) принять не может, всё остальное — это разговоры ни о чём… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживём и без них», — цитирует заявление Аксенова РИА Новости.
Глава Крыма напомнил, что для Симферополя, где сложилась наиболее сложная ситуация, построены две нитки водоводов. Также он рассказал о начале подаче воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе полуострова.
Ранее НСН писала об обнаружении в крымских горах больших запасов подземных пресных вод. КАк пишет РИА Новости, об этом заявили в Севастопольском государственном университете(СевГУ). Там отметили, что соответствующие исследования в течение двух лет проводили специалисты СевГУ и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru