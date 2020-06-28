Аксенов отказался просить воду у Зеленского для Крыма

«Кроме Зеленского, никто на Украине такого решения (о возобновлении водоснабжения Крыма – прим. НСН) принять не может, всё остальное — это разговоры ни о чём… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживём и без них», — цитирует заявление Аксенова РИА Новости.

Глава Крыма напомнил, что для Симферополя, где сложилась наиболее сложная ситуация, построены две нитки водоводов. Также он рассказал о начале подаче воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе полуострова.

Ранее НСН писала об обнаружении в крымских горах больших запасов подземных пресных вод. КАк пишет РИА Новости, об этом заявили в Севастопольском государственном университете(СевГУ). Там отметили, что соответствующие исследования в течение двух лет проводили специалисты СевГУ и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.

