Воды не будет. Политолог о переговорах по Крыму

Обсуждение Киевом вопроса о поставках воды в Крым является концом национальной идеи об освобождении полуострова. Такое мнение выразил бывший глава МИД Украины Павел Климкин, передает РИА «Новости». По словам экс- министра, «только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить».

Напомним, в начале мая сообщалось, что в Севастополе ввели режимную подачу воды на дачных участках. Тогда власти города прогнозировали, что объема накопленной воды в Чернореченском водохранилище хватит для снабжения Севастополя до конца октября.

Украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН объяснил, свидетельствует ли готовность Киева обсуждать поставки воды в Крым о признании его российским.

«При любых обстоятельствах украинское общество и часть госструктур не признают, что Крым стал частью Российской Федерации. При Зеленском может быть какой-то откат, потому что Ермак и Зеленский – Ермак вообще, я считаю, находится под контролем Медведчука и братьев Шафиров – будут проводить политику «размытой капитуляции». Но практика показывает, что такие периоды отката очень кратковременные. Так было при Януковиче – Азарове, при Кучме такое было. Но после них приходят к власти еще более жесткие люди, более радикальные, которые будут жестко выступать за возвращение Крыма. В нем проживало более миллиона украинцев», - напомнил политолог.

Поэтому вопрос принадлежности Крыма будет все время подниматься. «Есть Беловежские соглашения, где все это было четко зафиксировано. Есть конституция Советского Союза, в которой было зафиксировано территориальное устройство. Поэтому России так или иначе придется отдать Крымский полуостров. Через 10 лет, 15, 20, но все равно придется отдать. Зеленский сегодня есть, завтра его не будет. Это все шпана. Мусор на поверхности воды. Рано или поздно он будет смыт», - заявил Соскин.

Он выразил уверенность, что воду никто поставлять не будет в этом году.

«Не откроется канал. Тяжелая ситуация с Крымским полуостровом. Выход есть – это создание международной открытой экономической зоны под управлением Евросоюза или ООН. Все остальное рано или поздно приведет к прямому столкновению между Украиной и Россией», - заключил собеседник НСН.

Ранее Олег Соскин в эфире НСН рассказал о реальной поддержке Зеленского на Украине.

