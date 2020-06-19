В Крыму нашли крупные запасы подземных пресных вод

В крымских горах обнаружены большие запасы подземных пресных вод. КАк пишет РИА Новости, об этом заявили в Севастопольском государственном университете(СевГУ). Там отметили, что соответствующие исследования в течение двух лет проводили специалисты СевГУ и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.

Ученые выяснили, что по сети тектонических разломов на глубинах от 900 до 1 100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. На глубинах от 350 до 500 метров проходят водные потоки, которые перемещаются по тектоническим разломам через весь Крым.

При этом сообщается, что основная проблема добычи глубоких подземных вод — высокая стоимость бурения скважин.

Напомним, проблемы с водоснабжением Крыма начались в 2014 году, после присоединения полуострова к РФ. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который покрывал около 90 процентов потребности Крыма в воде.