В Крыму нашли крупные запасы подземных пресных вод

В крымских горах обнаружены большие запасы подземных пресных вод. КАк пишет РИА Новости, об этом заявили в Севастопольском государственном университете(СевГУ). Там отметили, что соответствующие исследования в течение двух лет проводили специалисты СевГУ и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.

Ученые выяснили, что по сети тектонических разломов на глубинах от 900 до 1 100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. На глубинах от 350 до 500 метров проходят водные потоки, которые перемещаются по тектоническим разломам через весь Крым.

При этом сообщается, что основная проблема добычи глубоких подземных вод — высокая стоимость бурения скважин.

Напомним, проблемы с водоснабжением Крыма начались в 2014 году, после присоединения полуострова к РФ. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который покрывал около 90 процентов потребности Крыма в воде.

В Совфеде высмеяли экс-посла США за поддержку водной блокады Крыма

Кстати, ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что считает кощунством заявление бывшего посла США на Украине Джона Хербста, посоветовавшего продолжать водную блокаду Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Слова Хербста, произнесенные во время онлайн-конференции, разошлись по украинским СМИ. Дипломат также одобрил новые ограничения против РФ.

Чегринец заявил, что крымчан не страшат санкции, однако осудил призывы лишить людей воды и в целом вмешательство США во внутренние решения суверенных государств. Поведение украинских властей политик назвал "выполнением команды" американских лидеров.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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