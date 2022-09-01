Аксенов назвал предварительную сумму ущерба взрывов в Крыму

По словам главы республики, взрывы в Новофедоровке и в селе Майском под Джанкоем нанесли ущерб в 700 млн рублей.

Ранее 9 августа сообщалось о том, что на территории аэродрома «Саки» в районе поселка Новофедоровка взорвались боеприпасы. Позднее 16 августа стало известно о возгорании и детонации боеприпасов на площадке временного хранения в селе Майское под Джанкоем в Крыму.

