Аксенов назвал предварительную сумму ущерба взрывов в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал предварительную сумму ущерба взрывов в республике. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы республики, взрывы в Новофедоровке и в селе Майском под Джанкоем нанесли ущерб в 700 млн рублей.
Ранее 9 августа сообщалось о том, что на территории аэродрома «Саки» в районе поселка Новофедоровка взорвались боеприпасы. Позднее 16 августа стало известно о возгорании и детонации боеприпасов на площадке временного хранения в селе Майское под Джанкоем в Крыму.
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