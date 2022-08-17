Разрывы боеприпасов на складе в Крыму прекратились
Разрывы боеприпасов на складе военного назначения на севере Крыма прекратились. Об этом сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в беседе с ТАСС.
«Да, все спокойно», — заявила чиновница, отвечая на соответствующий вопрос.
Федоренко добавила, что оценку ущерба от ЧП пока не провели.
Накануне стало известно о возгорании и детонации боеприпасов на площадке временного хранения в селе Майское под Джанкоем, напоминает «Свободная пресса». По данным Минобороны, причиной инцидента стала диверсия. В результате ЧП пострадали два человека. Из-за разрывов боеприпасов пришлось эвакуировать три тысячи местных жителей, пишет РИА ФАН.
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