Разрывы боеприпасов на складе в Крыму прекратились

Разрывы боеприпасов на складе военного назначения на севере Крыма прекратились. Об этом сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в беседе с ТАСС.

В Минобороны назвали диверсию причиной детонации боеприпасов в Крыму

«Да, все спокойно», — заявила чиновница, отвечая на соответствующий вопрос.

Федоренко добавила, что оценку ущерба от ЧП пока не провели.

Накануне стало известно о возгорании и детонации боеприпасов на площадке временного хранения в селе Майское под Джанкоем, напоминает «Свободная пресса». По данным Минобороны, причиной инцидента стала диверсия. В результате ЧП пострадали два человека. Из-за разрывов боеприпасов пришлось эвакуировать три тысячи местных жителей, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВзрывыКрым
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