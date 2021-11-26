Ахметов назвал ложью слова Зеленского о втягивании его в подготовку госпереворота

Предприниматель Ринат Ахметов назвал ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского о втягивании его в подготовку госпереворота в стране. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Facebook компании SCM.

Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что располагает аудиоматериалами, на которых, с представителями Украины и России, обсуждается участие бизнесмена Рината Ахметова в госперевороте.