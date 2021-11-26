Ахметов назвал ложью слова Зеленского о втягивании его в подготовку госпереворота

Предприниматель Ринат Ахметов назвал ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского о втягивании его в подготовку госпереворота в стране. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Facebook компании SCM.

Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что располагает аудиоматериалами, на которых, с представителями Украины и России, обсуждается участие бизнесмена Рината Ахметова в госперевороте.

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По словам Ахметова, обнародованная Зеленским информация является «сплошной ложью». Также предприниматель заявил, что его возмутило распространение лжи вне зависимости от мотивов президента.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на Украине не будет введено никакого военного положения, а разговоры о гипотетическом нападении России всем уже надоели.

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ФОТО: РИА Новости
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