Афганцы призвали талибов ввести форму, чтобы отличаться от грабителей
Жители Афганистана призвали запрещенное в России движение «Талибан» ввести униформу, чтобы отличать талибов от вооруженных грабителей. Об этом сообщает телеканал Ariana News.
По данным телеканала, в столице Афганистана мародеры и грабители нередко выдают себя за участников движения, захватившего власть в стране. "В городе много вооруженных людей. Мы не знаем, кто из них талиб, а кто нет. Это должно определяться внешним видом", - заявил один из жителей Кабула телеканалу.
Представитель движения Забиулла Муджахид, в свою очередь, заявил, что ответственные за общественную безопасность талибы уже носят форму. Однако другие боевики, которые отличаются от остальных жителей только ношением оружия, в ближайшее время покинут город и не будут влиять на вопросы безопасности.
Ранее профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в пресс-центре НСН заявил, что переговоры с талибами необходимы. При этом он призвал учитывать все тонкости, которые могут возникнуть.
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