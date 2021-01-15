Аэропорт «Внуково» не пустит СМИ для освещения прибытия Навального

Международный аэропорт "Внуково" в Москве не примет журналистов для освещения прибытия оппозиционера и блогера Алексея Навального из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Навального задержат у трапа самолета по прилёте в Москву

В пресс-службе аэропорта отметили, что предоставят журналистам видеосъемку прибывающих пассажиров рейса, которым прибудет Навальный. Ранее политик рассказал о том, что 17 января планирует вернуться в Москву из Берлина. От массовых несогласованных акций граждан также предостерегла московская прокуратура.

Во ФСИН в свою очередь заявили о том, что Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока" по делу о крупном мошенничестве. Из-за этого условный срок оппозиционеру может быть заменен на реальный.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:ОппозицияАлексей НавальныйВнуково Аэропорт
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