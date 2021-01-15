Аэропорт «Внуково» не пустит СМИ для освещения прибытия Навального

Третью волну эпидемии коронавируса в России прогнозирует Кудрин

Значительного роста экономики ожидать не приходится – глава СП

Экономист: в России с 2014 года «каждый уходящий год лучше, чем наступающий»

Почему прогноз о том, что 2020-й может оказаться лучше 2021-го, имеет шансы сбыться