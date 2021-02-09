В сенате США начался процесс по импичменту Трампу
Верхняя палата конгресса США начала процесс по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу. Как передает РИА Новости, процесс начался с дискуссии на тему конституционности рассмотрения вопроса после ухода Трампа с должности.
Согласно словам американских экспертов по конституционному праву, этот вопрос не является конкретным, поэтому может быть множество трактовок. Ранее идея отказа от процесса импичмента уже была отклонена сенатом.
Отмечается, что дебаты на эту тему продлятся в конгрессе 4 часа, после чего состоится голосование. В случае положительного решения на следующий день сенат оценит действия Трампа в штурме Капитолия его сторонниками. Сенату предстоит решить были ли его действия подстрекательством к мятежу.
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