В сенате США начался процесс по импичменту Трампу

Согласно словам американских экспертов по конституционному праву, этот вопрос не является конкретным, поэтому может быть множество трактовок. Ранее идея отказа от процесса импичмента уже была отклонена сенатом.

Отмечается, что дебаты на эту тему продлятся в конгрессе 4 часа, после чего состоится голосование. В случае положительного решения на следующий день сенат оценит действия Трампа в штурме Капитолия его сторонниками. Сенату предстоит решить были ли его действия подстрекательством к мятежу.

