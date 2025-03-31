Политолог объяснил желание вывести «Талибан» из разряда террористов

«В первую очередь это связано с тем, что есть все признаки растущей активности США на афганском направлении. Заявления, имеющие отношение к Афганистану, делает не только американский лидер Дональд Трамп. Представители США очень активно общаются с талибами сегодня, предлагается даже открыть посольство США в Кабуле. С середины лета 2025 года возможно усиление активности Вашингтона в Афганистане, что может существенно укрепить американские позиции в регионе. Это и заставляет Россию демонстрировать свою активность на афганском направлении», — сказал Серенко.

Впрочем, предположил собеседник НСН, вместо конфронтации Россия может быть настроена на союзничество с Вашингтоном, и нужно это Москве главным образом для того, чтобы выйти из-под санкций.

«В интересах России сегодня вывести страну из режима международных санкций, а это в первую очередь зависит от позиции США. Я не исключаю, что Москва пытается не столько конкурировать с американцами в Афганистане, сколько предложить им новую возможность. Почему бы России и США не начать взаимодействовать в Афганистане? Конкурировать с американцами в финансовом отношении мы не можем. Оставлять талибов один на один с Вашингтоном — значит сознательно вывести себя из политической игры и обеспечить тандем “Талибана” и США, который для нас будет не очень выгоден. А если нельзя какой-то проект уничтожить, его надо возглавить или принять в нем участие, тем более, что у нас уже было такое взаимодействие в 2001 году, когда Россия активно помогала США в борьбе с талибами. Может быть, сейчас получится превратить людоедский афганский режим в нечто более цивилизованное», — отметил эксперт.

Ранее Серенко заявил, что смена власти в Афганистане может произойти как мирным путем, так и привести к гражданской войне внутри страны, что будет являться для России большой проблемой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

