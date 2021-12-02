Адвокат: суд заменил Соболь условное наказание на реальное
Адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы экс-юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признаная экстремистской и запрещённая в РФ организация) Любови Соболь, заявил, что Симоновский суд Москвы заменил его клиентке условные исправительные работы на реальные, сообщает РИА Новости.
В суде пояснили, что представление о замене условного наказания на реальные подал начальник филиала №15 УИИ УФСИН по Москве, по причине не исполнения Соболь возложенных на неё обязанностей. К тому же, она отсутствует по месту жительства, её местонахождение неизвестно.
Ранее суд признал Соболь виновной по статье «нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия» и приговорил её к одному году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Также ей также назначили испытательный срок — один год.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- Адвокат: суд заменил Соболь условное наказание на реальное
- «АвтоВАЗ» платит работникам за ревакцинацию от COVID-19
- Вирусологи: «Омикрон» проявляется через пять дней
- В центре Москвы произошла массовая драка дворников. Видео
- «Китовую тюрьму» в Приморье демонтировали по решению прокуратуры
- Собянин назвал сроки окончания строительства Северо-Восточной хорды
- Жительница Британии подала в суд на врача за то, что он позволил ей родиться
- Регионы получат около 6 млрд рублей на соцвыплаты на детей
- В МИД Турции призвали решить конфликт на Украине
- Лавров: Россия потребует, чтобы НАТО не продвигалась на Восток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru