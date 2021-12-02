Адвокат: суд заменил Соболь условное наказание на реальное

Адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы экс-юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признаная экстремистской и запрещённая в РФ организация) Любови Соболь, заявил, что Симоновский суд Москвы заменил его клиентке условные исправительные работы на реальные, сообщает РИА Новости.

«Яростного критика Кремля» Навального включили в список Bloomberg «50 людей года»

В суде пояснили, что представление о замене условного наказания на реальные подал начальник филиала №15 УИИ УФСИН по Москве, по причине не исполнения Соболь возложенных на неё обязанностей. К тому же, она отсутствует по месту жительства, её местонахождение неизвестно.

Ранее суд признал Соболь виновной по статье «нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия» и приговорил её к одному году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Также ей также назначили испытательный срок — один год.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ОппозицияУголовное ДелоУголовное НаказаниеАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры