Суд приговорил Соболь к одному году исправительных работ
Мировой суд Москвы приговорил юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь к одному году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Ей также назначили испытательный срок — один год.
Соболь осудили по части второй статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия»).
Любовь Соболь пыталась проникнуть в квартиру Галины Субботиной 21 декабря 2020 года. Там она искала предполагаемого отравителя Алексея Навального - Константина Кудрявцева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru