Суд приговорил Соболь к одному году исправительных работ

Мировой суд Москвы приговорил юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь к одному году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Ей также назначили испытательный срок — один год.

Соболь осудили по части второй статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия»).