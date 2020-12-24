Суд в Калининграде приговорил супругов за госизмену к 12 и 13 годам колонии
Калининградский областной суд назначил 13 и 12 лет колонии для Антонины Зиминой и ее супруга Константина Антонца, признав виновными в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.
На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Обвинение просило для Зиминой наказание в виде 14 лет колонии общего режима, а для Константина - 13 лет строгого режима. Супруги вину не признали.
Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал дело советника главы госкорпорации «Роскосмос», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 935 / сут.
Умерли
53 096+635 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+26 890 / сут.
- Санду вступила в должность президента Молдавии
- Глава МИД Украины рассказал о краткосрочной цели отношений с Россией
- Суд в Калининграде приговорил супругов за госизмену к 12 и 13 годам колонии
- Стало известно число сенаторов, переболевших коронавирусом
- Медведев не подавал заявление о получении мандата сенатора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru