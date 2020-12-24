Суд в Калининграде приговорил супругов за госизмену к 12 и 13 годам колонии

Калининградский областной суд назначил 13 и 12 лет колонии для Антонины Зиминой и ее супруга Константина Антонца, признав виновными в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Сафронова опубликовал опровержение связи его дела с Роскосмосом

На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Обвинение просило для Зиминой наказание в виде 14 лет колонии общего режима, а для Константина - 13 лет строгого режима. Супруги вину не признали.

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал дело советника главы госкорпорации «Роскосмос», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, передает RT.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СудыГосизменаКалининград
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры