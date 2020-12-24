Суд в Калининграде приговорил супругов за госизмену к 12 и 13 годам колонии

На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Обвинение просило для Зиминой наказание в виде 14 лет колонии общего режима, а для Константина - 13 лет строгого режима. Супруги вину не признали.

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал дело советника главы госкорпорации «Роскосмос», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, передает RT.





