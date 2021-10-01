Адвокат Саакашвили назвал его задержание политическим решением
1 октября 202120:37
Задержание Михаила Саакашвили в Грузии является политическим решением, в котором нет правосудия. Так прокомментировал задержание Саакашвили его адвокат Бека Басилая.
Ранее 1 октября стало известно, что Саакашвили был задержан. По данным СМИ, он находится в Руставской тюрьме.
Саакашвили в своём Facebook сообщил, что прибыл в Грузию спустя восемь лет после отъезда. В Грузии он проходит по нескольким статьям, в том числе по статье об убийстве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru