Адвокат рассказал, когда Навальный может выйти на свободу

Как отметил защитник, Навальный содержится в СИЗО «Матросская тишина». Политик находится один в камере спецблока изолятора, жалоб у него нет.

По словам Кобзева, Навального не могут этапировать в колонию до того, как оппозиционер получит копию приговора по делу о клевете, поскольку суд «формально объединил свое наказание с наказанием по делу "Ив Роше"».

«Пока ни мы, ни Навальный этот документ не получили», — добавил адвокат, указав, что копию приговора должны предоставить в течение пяти дней после его оглашения.

Ранее в субботу суд признал Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и назначил оппозиционеру штраф в размере 850 тысяч рублей.

