Адвокат рассказал, когда Навальный может выйти на свободу
Оппозиционер Алексей Навальный может выйти на свободу летом 2023 года, сообщил адвокат политика Вадим Кобзев в беседе с ТАСС.
Как отметил защитник, Навальный содержится в СИЗО «Матросская тишина». Политик находится один в камере спецблока изолятора, жалоб у него нет.
По словам Кобзева, Навального не могут этапировать в колонию до того, как оппозиционер получит копию приговора по делу о клевете, поскольку суд «формально объединил свое наказание с наказанием по делу "Ив Роше"».
«Пока ни мы, ни Навальный этот документ не получили», — добавил адвокат, указав, что копию приговора должны предоставить в течение пяти дней после его оглашения.
Ранее в субботу суд признал Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и назначил оппозиционеру штраф в размере 850 тысяч рублей.
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