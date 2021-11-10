Адвокат назвал дату следующего судебного заседания по делу Саакашвили

По данному делу бывший грузинский лидер проходит в качестве обвиняемого. Первое судебное заседание в Тбилисском городском суде состоялось 10 ноября, однако Саакашвили на нём не присутствовал. В Минюсте республики объяснили, что политика на заседание не пустили ради его безопасности, однако это не устроило защиту, которая отказалась участвовать в процессе.

Саакашвили прилетел из Украины в Грузию 1 октября с намерением принять участие в предвыборном митинге. Грузинские власти арестовали экс-президента, обвинив его в растрате бюджета, превышении полномочий и избиение депутата. После задержания политик объявил голодовку.