Адвокат назвал дату следующего судебного заседания по делу Саакашвили
Адвокат Бека Басилая, представляющий интересы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил, что очередное судебное слушание по делу о жёстком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, состоится 29 ноября, сообщает ТАСС.
По данному делу бывший грузинский лидер проходит в качестве обвиняемого. Первое судебное заседание в Тбилисском городском суде состоялось 10 ноября, однако Саакашвили на нём не присутствовал. В Минюсте республики объяснили, что политика на заседание не пустили ради его безопасности, однако это не устроило защиту, которая отказалась участвовать в процессе.
Саакашвили прилетел из Украины в Грузию 1 октября с намерением принять участие в предвыборном митинге. Грузинские власти арестовали экс-президента, обвинив его в растрате бюджета, превышении полномочий и избиение депутата. После задержания политик объявил голодовку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Британия предупредила Россию и Китай о радиоэлектронной разработке флота
- Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина
- Адвокат назвал дату следующего судебного заседания по делу Саакашвили
- Фальков заявил о снижении заболеваемости ковидом среди студентов и преподавателей
- Глава МИД Белоруссии назвал Крым российским
- В центре Москвы ограничили скорость авто до 50 км/ч
- Звезда «Зимней вишни» Сафонова попала в больницу после ДТП
- В Росстате назвали число принявших участие в переписи россиян
- Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября
- Путин поручил Минтрансу решить проблему с перевозками грузов на Дальнем Востоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru