Премьер Грузии: Саакашвили будет долго сидеть в тюрьме

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экстрадиция экс-президента Михаила Саакашвили Украине исключена, передает РИА Новости.

По словам Гарибашвили, Саакашвили будет находится в тюрьме долго, весь положенный судом срок. Также премьер исключил досрочное освобождение политика.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Бывший президент содержится в Руставской тюрьме и отказывается от пищи.

Согласно мнению Гарибашвили, Саакашвили сознательно вредит здоровью, чтобы попасть в частную клинику и «устроить хаос». Премьер заявил, что для заключенного созданы комфортные условия в тюрьме и ему оказывается необходимая медпомощь.

