Премьер Грузии: Саакашвили будет долго сидеть в тюрьме
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экстрадиция экс-президента Михаила Саакашвили Украине исключена, передает РИА Новости.
По словам Гарибашвили, Саакашвили будет находится в тюрьме долго, весь положенный судом срок. Также премьер исключил досрочное освобождение политика.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Бывший президент содержится в Руставской тюрьме и отказывается от пищи.
Согласно мнению Гарибашвили, Саакашвили сознательно вредит здоровью, чтобы попасть в частную клинику и «устроить хаос». Премьер заявил, что для заключенного созданы комфортные условия в тюрьме и ему оказывается необходимая медпомощь.
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