Девушка Саакашвили обратилась к грузинским властям

«Михаил отказался от какого-либо тестирования, переливания крови и каких-либо медикаментов. По той информации, которую мы имеем, Михаил принимал медикаменты, которые необходимы для его жизнедеятельности. Это позволяло ему держаться», — заявила женщина. Ясько обратилась к властям Грузии с призывом немедленно перевести Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями.

Ранее политолог Сосо Шатберашвили рассказал о том, что Саакашвили прилетел в Грузию, потому что ему кто-то обещал вернуть власть и посодействовать в государственном перевороте. Кроме того, голодовка, которую объявил политик, является блефом.

