Девушка Саакашвили обратилась к грузинским властям
Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили оценивается как критическое, сообщает РИА Новости со ссылкой на его девушку, депутата Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Елизавету Ясько.
«Михаил отказался от какого-либо тестирования, переливания крови и каких-либо медикаментов. По той информации, которую мы имеем, Михаил принимал медикаменты, которые необходимы для его жизнедеятельности. Это позволяло ему держаться», — заявила женщина. Ясько обратилась к властям Грузии с призывом немедленно перевести Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями.
Ранее политолог Сосо Шатберашвили рассказал о том, что Саакашвили прилетел в Грузию, потому что ему кто-то обещал вернуть власть и посодействовать в государственном перевороте. Кроме того, голодовка, которую объявил политик, является блефом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru