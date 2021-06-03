Суд оставил Фургала в СИЗО
Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщает РИА Новости
По словам пресс-секретаря суда Ирины Софинской, чиновнику, которого обвиняют в организации убийств, продлили меру пресечения до 7 июля.
Ранее адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения его подзащитному с содержания под стражей на домашний арест .
Бывший губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был арестован в 2020 году, сообщает RT. По версии следствия, он является организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского.
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