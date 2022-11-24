Адвокат Фургала: отклонено более 90% доказательств, которые планировалось представить присяжным

«Несмотря на такое давление, мы продолжим все-таки исполнять свой долг по защите нашего доверителя», – сказал правозащитник. По его словам, судья Люберецкого городского суда Московской области Геннадий Цой объявил об окончании стадии представления доказательств стороной защиты. По словам адвоката, суд объявил стадию прений в нарушение норм действующего законодательства. «Нас [сторону защиты] обманули – нас ограничили в представлении доказательств. Имеется в виду, что суд спросил, есть ли у нас в этот день еще доказательства. Мы сказали, что на сегодня мы уже все закончили. Но на следующие заседания у нас были планы представлять доказательства дальше», – заявил Карапетян.

Он указал на то, что суд завершил судебное следствие преждевременно, несмотря на то, что защита планировала продолжить на следующих судебных заседаниях представлять доказательства невиновности Фургала. При этом вопрос не обсуждался с участниками процесса. На это бывший губернатор отреагировал. «Он заявил в зале суда о том, что объявляет голодовку и не будет принимать пищу в СИЗО "Лефортово", по-моему, даже под протокол», — сказал защитник.

Ранее Центральный районный суд Хабаровска наложил арест на имущество и недвижимость в Хабаровске и Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества в отношении бывшего губернатора края Сергея Фургала, депутатов и бизнесменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

