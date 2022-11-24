Адвокат Фургала: отклонено более 90% доказательств, которые планировалось представить присяжным
Адвокат бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Михаил Карапетян заявил, что в ходе судебного разбирательства судом было отклонено «более 90% тех доказательств, которые мы планировали представить присяжным», сообщают «Ведомости».
«Несмотря на такое давление, мы продолжим все-таки исполнять свой долг по защите нашего доверителя», – сказал правозащитник. По его словам, судья Люберецкого городского суда Московской области Геннадий Цой объявил об окончании стадии представления доказательств стороной защиты. По словам адвоката, суд объявил стадию прений в нарушение норм действующего законодательства. «Нас [сторону защиты] обманули – нас ограничили в представлении доказательств. Имеется в виду, что суд спросил, есть ли у нас в этот день еще доказательства. Мы сказали, что на сегодня мы уже все закончили. Но на следующие заседания у нас были планы представлять доказательства дальше», – заявил Карапетян.
Он указал на то, что суд завершил судебное следствие преждевременно, несмотря на то, что защита планировала продолжить на следующих судебных заседаниях представлять доказательства невиновности Фургала. При этом вопрос не обсуждался с участниками процесса. На это бывший губернатор отреагировал. «Он заявил в зале суда о том, что объявляет голодовку и не будет принимать пищу в СИЗО "Лефортово", по-моему, даже под протокол», — сказал защитник.
Ранее Центральный районный суд Хабаровска наложил арест на имущество и недвижимость в Хабаровске и Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества в отношении бывшего губернатора края Сергея Фургала, депутатов и бизнесменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- Адвокат Фургала: отклонено более 90% доказательств, которые планировалось представить присяжным
- Лукашенко считает, что украинцы начнут подталкивать свои власти к переговорам
- Нацбанк Украины: в стране работают лишь четверть банкоматов
- Постпред России Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского
- В США обеспокоились полетами китайских дронов над Вашингтоном
- В Венгрии выступили против введения «потолка цен» на нефть РФ
- Посольство РФ заявило о враждебном курсе США из-за действий ЦРУ
- СМИ сообщили о тупике в переговорах в ЕС по потолку цен на российскую нефть
- В Кремле спрогнозировали успешное завершение спецоперации
- Пять человек отравились газом в Башкирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru