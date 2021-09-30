«Адъютант был привит». Песков рассказал о случаях COVID-19 в окружении Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как перенесли коронавирус люди из окружения Владимира Путина, заболевшие COVID-19.

«Ни одного тяжелого случая, много бессимптомников», - сказал Песков журналистам.

Путин рассказал о заболевшем COVID-19 в своем окружении

Ранее Путин рассказывал, что в его окружении коронавирусом заболел адъютант, с которым глава государства работал с утра до вечера.

Песков отметил, что адъютант был привит и «наверное, выздоровел полностью».

«Он, может быть, вовремя не ревакцинировался, но он был привит, поэтому у него там единожды поднималась температура свыше 37 и прошло в максимально легкой форме», - добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщалось, в окружении президента России коронавирусом заразились около 30 человек. Путин 14 сентября ушел на самоизоляцию и вышел из нее 29 сентября.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусДмитрий ПесковВладимир Путин
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