«Адъютант был привит». Песков рассказал о случаях COVID-19 в окружении Путина

Ранее Путин рассказывал, что в его окружении коронавирусом заболел адъютант, с которым глава государства работал с утра до вечера.

Песков отметил, что адъютант был привит и «наверное, выздоровел полностью».

«Он, может быть, вовремя не ревакцинировался, но он был привит, поэтому у него там единожды поднималась температура свыше 37 и прошло в максимально легкой форме», - добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщалось, в окружении президента России коронавирусом заразились около 30 человек. Путин 14 сентября ушел на самоизоляцию и вышел из нее 29 сентября.

