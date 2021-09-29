Путин рассказал о заболевшем COVID-19 в своем окружении

Президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении коронавирусом заболел адъютант, с которым глава государства работал с утра до вечера, передают РИА Новости.

По его словам, в окружении коронавирусом заразились три десятка человек, так как поздно прошли ревакцинацию.

Лидер страны подчеркнул, что сам не заразился из-за высокого титра антител.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин, де-факто выходит из режима двухнедельной самоизоляции. Он уточнил, что первый день выхода Путина с самоизоляции – 29 сентября.

