Путин рассказал о заболевшем COVID-19 в своем окружении
Президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении коронавирусом заболел адъютант, с которым глава государства работал с утра до вечера, передают РИА Новости.
По его словам, в окружении коронавирусом заразились три десятка человек, так как поздно прошли ревакцинацию.
Лидер страны подчеркнул, что сам не заразился из-за высокого титра антител.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин, де-факто выходит из режима двухнедельной самоизоляции. Он уточнил, что первый день выхода Путина с самоизоляции – 29 сентября.
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