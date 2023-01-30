Медведев словами Тютчева объяснил воссоединение России

Статья Федора Тютчева «Россия и Германия» была использована заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в качестве примера сути воссоединения и расширения страны.

Дмитрий Медведев в эфире «Первого канала» зачитал фрагмент, где Тютчев рассуждал о возможностях России уничтожить все противоестественные устремления на своем пути. В качестве примера была приведена польская государственность.

«Как только мы признаем это, все делается ясным, все объясняется: становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России», - процитировал Медведев.

Он также обратил внимание, что Россия не уничтожала, не завоевывала народы.

«Почему, например, Польша должна была погибнуть. Речь идет, конечно же, не о самобытной польской народности, упаси Бог, а о навязанных ей ложной цивилизации и фальшивой национальности», - процитировал Медведев.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев пообещал оставить Украину без выхода в море. Так он прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Андрея Мельника о том, что ВСУ, помимо танков, нужны также самолёты и подводные лодки.

