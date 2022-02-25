Администрация Херсона заявила о прорыве обороны города
Украинские вооруженные силы утратили контроль над переправой к городу Херсону. Об этом в Facebook сообщил глава областной администрации Геннадий Лагута.
«После ожесточенных боев на подступе к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, утрачен контроль над переправой к Херсону», — подчеркнул Лагута.
В то же время, глава областной администрации призвал жителей города сохранять спокойствие. Лагута заверил, что местные власти сделают все возможное для сохранения жизней людей.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале проведения спецоперации по демилитаризации Украины. На второй день, 25 февраля, Минобороны России сообщило о блокировке Киева и Чернигова. В ведомстве еще раз подчеркнули что удары не наносятся по жилым районам.
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