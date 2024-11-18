Администрация Эрдогана опровергла сообщения о планах урегулирования на Украине
Сообщения о якобы подготовке Турцией предложений по урегулированию конфликта на Украине не соответствуют действительности. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в администрации турецкого президента.
Отмечается, что Анкара действительно поддерживает дипломатические инициативы, однако разделы о Турции в статье, которая была опубликована агентством Bloomberg, «не отражают истины».
«Пожалуйста, не полагайтесь на заявления, сделанные не из официальных источников», - подчеркнули в администрации.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Бразилии предложит заморозку конфликта на Украине по текущей линии фронта, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru