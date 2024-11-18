Песков назвал неприемлемой заморозку конфликта на Украине по линии боестолкновения

Вариант заморозки конфликта на Украине по линии боевого столкновения неприемлем для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

СМИ: Эрдоган на G20 предложит план заморозки конфликта на Украине

По его словам, у Москвы пока нет каких-либо данных на этот счет.

«Конечно, какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения... априори неприемлем для российской стороны», — указал представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит заморозить украинский конфликт по линии фронта и создать демилитаризованную зону в Донбассе, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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