Песков назвал неприемлемой заморозку конфликта на Украине по линии боестолкновения
18 ноября 202412:33
Вариант заморозки конфликта на Украине по линии боевого столкновения неприемлем для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
По его словам, у Москвы пока нет каких-либо данных на этот счет.
«Конечно, какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения... априори неприемлем для российской стороны», — указал представитель Кремля.
Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит заморозить украинский конфликт по линии фронта и создать демилитаризованную зону в Донбассе, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru