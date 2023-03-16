Эрдоган подтвердил постоянные контакты с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в контакте с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«Чтобы вернуть стороны за стол переговоров», - цитирует Эрдогана РИА Новости.
Турецкий лидер подчеркнул, что он намерен и дальше предпринимать усилия для переговоров между Россией и Украиной, чтобы завершить конфликт миром.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сумеет усадить Украину и Россию за стол переговоров, поскольку другого пути избежать господства США в регионе нет. Об этом НСН заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил.
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