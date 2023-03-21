Норвежским чиновникам рекомендовали отказаться от TikTok и Telegram

Чиновникам в Норвегии рекомендовали отказаться от установки TikTok и Telegram на служебные устройства, сообщает пресс-служба Министерства юстиции и общественной безопасности королевства.

Сотрудникам Минобороны Дании запретили использовать TikTok

В сообщении говорится, что это касается гаджетов госслужащих, которые подключены к внутренней цифровой инфраструктуре, а также сотрудников частного сектора, полностью или частично подпадающих под действие закона о безопасности.

«Глава Минюста Норвегии Эмилия Энгер Мель поддерживает рекомендацию управления национальной безопасности... Политическому руководству и сотрудникам министерств и подчинённых им организаций не рекомендуется иметь Tiktok и Telegram на служебных устройствах», - отметили в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что при наличии официальной необходимости в данных приложениях, что устанавливать и использовать их следует на отдельном устройстве, которое не подключено к внутренним системам организации.

Ранее канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден заявил, что кабмин Великобритании вводит запрет на использование чиновниками китайской соцсети TikTok, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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