Норвежским чиновникам рекомендовали отказаться от TikTok и Telegram

В сообщении говорится, что это касается гаджетов госслужащих, которые подключены к внутренней цифровой инфраструктуре, а также сотрудников частного сектора, полностью или частично подпадающих под действие закона о безопасности.

«Глава Минюста Норвегии Эмилия Энгер Мель поддерживает рекомендацию управления национальной безопасности... Политическому руководству и сотрудникам министерств и подчинённых им организаций не рекомендуется иметь Tiktok и Telegram на служебных устройствах», - отметили в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что при наличии официальной необходимости в данных приложениях, что устанавливать и использовать их следует на отдельном устройстве, которое не подключено к внутренним системам организации.

Ранее канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден заявил, что кабмин Великобритании вводит запрет на использование чиновниками китайской соцсети TikTok, сообщает НСН.

