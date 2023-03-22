Чешским парламентариям запретили пользоваться TikTok

Депутаты в Чехии больше не смогут использовать сервис TikTok, сообщают СМИ.

В США одобрили законопроект о запрете TikTok

Власти страны сочли сервис угрозой для национальной безопасности. IT-департаментам обеих палат парламента поручили исключить возможность установки приложения на служебные устройства.

Рабочие сети настроят на блокировку TikTok.

Отказаться от сервиса просмотра коротких видео ранее попросили норвежских чиновникам. Рекомендация касается политического руководства страны, сотрудников министерств и подчиненных им организаций.

Глава TikTok Чжоу Шоуцзы выступит в конгрессе США 23 марта. Он попытается убедить американских парламентариев не запрещать приложение в США, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретЧехияСоцсети

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