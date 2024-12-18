Абхазия попросила Россию о бесплатных поставках электроэнергии в 2025 году

Абхазия попросила Россию бесплатно поставить в 2025 году 327 млн киловатт-часов электроэнергии, однако республика не получила ответа. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.

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По его словам, в октябре страна запросила в России «социальный переток электроэнергии» на следующий год.

«Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ. Какого-либо подтверждения мы пока не получили», — отметил Нанба в беседе с РИА Новости.

Ранее в Абхазии возникла сложная ситуация в энергоснабжении, на фоне которой в республике ограничили подачу электричества, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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