Абхазия попросила Россию о бесплатных поставках электроэнергии в 2025 году
Абхазия попросила Россию бесплатно поставить в 2025 году 327 млн киловатт-часов электроэнергии, однако республика не получила ответа. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.
По его словам, в октябре страна запросила в России «социальный переток электроэнергии» на следующий год.
«Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ. Какого-либо подтверждения мы пока не получили», — отметил Нанба в беседе с РИА Новости.
Ранее в Абхазии возникла сложная ситуация в энергоснабжении, на фоне которой в республике ограничили подачу электричества, напоминает 360.ru.
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