Абхазия попросила Россию о бесплатных поставках электроэнергии в 2025 году

По его словам, в октябре страна запросила в России «социальный переток электроэнергии» на следующий год.

«Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ. Какого-либо подтверждения мы пока не получили», — отметил Нанба в беседе с РИА Новости.

Ранее в Абхазии возникла сложная ситуация в энергоснабжении, на фоне которой в республике ограничили подачу электричества, напоминает 360.ru.

