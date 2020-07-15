Абхазия не откроет границы с Россией до 21 июля

Как сообщает РИА Новости, Абхазия также подготовила ряд предложений по снятию ограничений на переход российско-абхазской государственной границы. Эти предложения он выразил в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину. Сейчас стороны консультируются на уровне правительств насчет совместного решения по снятию ограничений на границе.

Ранее НСН сообщала о том, что Абхазия продлила ограничительные меры и закрытие границ до 15 июля.





