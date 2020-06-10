Депутат МГД: Поэтапное снятие ограничений не отменяет рекомендаций Роспотребнадзора
Депутат Московской городской думы Александр Семенников считает необходимым поэтапное возвращение российской столицы к нормальной жизни после пандемии. Он отметил, что о завершении пандемии речи пока нет. Эпидемиологическая обстановка остается достаточно непростой.
Как заявил Семенников АГН «Москва», режим повышенной готовности в российской столице не прекращен, несмотря на отмену ряда ограничений. Также продолжают оставаться в силе большинство рекомендаций Роспотребнадзора.
Депутат призвал не считать, что мы оказались ровно в той ситуации, которая была до марта, когда был введён режим повышенной готовности. Он напомнил, что поэтапная отмена ограничений обозначена датами 9 июня, 16 июня и 23 июня.
По словам Александра Семенникова, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится и будут позитивные тенденции в медицинской статистике, которая отслеживается ежедневно, то снимут еще ряд ограничений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru