Депутат МГД: Поэтапное снятие ограничений не отменяет рекомендаций Роспотребнадзора

Депутат Московской городской думы Александр Семенников считает необходимым поэтапное возвращение российской столицы к нормальной жизни после пандемии. Он отметил, что о завершении пандемии речи пока нет. Эпидемиологическая обстановка остается достаточно непростой.

Как заявил Семенников АГН «Москва», режим повышенной готовности в российской столице не прекращен, несмотря на отмену ряда ограничений. Также продолжают оставаться в силе большинство рекомендаций Роспотребнадзора.

Депутат призвал не считать, что мы оказались ровно в той ситуации, которая была до марта, когда был введён режим повышенной готовности. Он напомнил, что поэтапная отмена ограничений обозначена датами 9 июня, 16 июня и 23 июня.

По словам Александра Семенникова, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится и будут позитивные тенденции в медицинской статистике, которая отслеживается ежедневно, то снимут еще ряд ограничений.

