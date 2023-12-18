Абделя Фаттаха ас-Сиси переизбрали на пост президента Египта
18 декабря 202316:09
Глава национального избиркома Египта Хазем Бадави заявил, что Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших 10-12 декабря всеобщих выборах, сообщает ТАСС.
По его словам, действующий президент страны получил 89,6% голосов избирателей.
Таким образом, ас-Сиси будет занимать пост главы государства в ближайшие шесть лет.
Ранее новым эмиром Кувейта стал 83-летний Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, младший брат скончавшегося 86-летнего Навафа аль-Ахмада ас-Сабаха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru