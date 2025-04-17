Костин допустил, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21%

Он отметил, что на этом уровне ключевая ставка может «на какое-то время задержаться».

При этом Костин добавил, что, в любом случае, следует дождаться решения регулятора.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что несвоевременное снижение ключевой ставки может спровоцировать новый взлёт цен и ставок на рынке, сообщает RT.