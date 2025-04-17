Костин допустил, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21%

Центробанк РФ на заседании 25 апреля, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Такой прогноз озвучил глава ВТБ Андрей Костин.

Экономисты ждут понижения ключевой ставки ЦБ до 18% к концу 2025 года

Он отметил, что на этом уровне ключевая ставка может «на какое-то время задержаться».

При этом Костин добавил, что, в любом случае, следует дождаться решения регулятора.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что несвоевременное снижение ключевой ставки может спровоцировать новый взлёт цен и ставок на рынке, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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