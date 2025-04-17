Костин допустил, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21%
17 апреля 202517:56
Центробанк РФ на заседании 25 апреля, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Такой прогноз озвучил глава ВТБ Андрей Костин.
Он отметил, что на этом уровне ключевая ставка может «на какое-то время задержаться».
При этом Костин добавил, что, в любом случае, следует дождаться решения регулятора.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что несвоевременное снижение ключевой ставки может спровоцировать новый взлёт цен и ставок на рынке, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru