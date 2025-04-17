Гуцул оставили под домашним арестом

Главу Гагаузии Евгению Гуцул оставили под домашним арестом. Как сообщает РИА Новости, такое решение приняла Апелляционная палата Кишинёва.

Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о финансировании партии «Шор»

Отмечается, что ходатайство стороны защиты было признано необоснованным, решение суда Чекан оставили в силе.

Гуцул назвала действия молдавских властей беспределом, а адвокат политика Наталия Байрам заявила, что защита готовит обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что в настоящее время Москва мало что может сделать для помощи Гуцул, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ПолитикаДомашний АрестМолдавия

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