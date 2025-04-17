Гуцул оставили под домашним арестом
Главу Гагаузии Евгению Гуцул оставили под домашним арестом. Как сообщает РИА Новости, такое решение приняла Апелляционная палата Кишинёва.
Отмечается, что ходатайство стороны защиты было признано необоснованным, решение суда Чекан оставили в силе.
Гуцул назвала действия молдавских властей беспределом, а адвокат политика Наталия Байрам заявила, что защита готовит обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что в настоящее время Москва мало что может сделать для помощи Гуцул, сообщает «Свободная пресса».
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