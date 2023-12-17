Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
17 декабря 202316:28
Съезд партии «Единая Россия» в Москве поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России.
Съезд одобрил кандидатуру Путина единогласно. Президент поблагодарил партийцев за последовательную поддержку.
«Вместе нам предстоит многое сделать», - сказал Путин.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня. По данным ВЦИОМ, уровень доверия к Путину превышает 78%.
О намерении выдвинуться на новый президентский срок Путин объявил 8 декабря, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru