Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Съезд партии «Единая Россия» в Москве поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России.

Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на должность президента

Съезд одобрил кандидатуру Путина единогласно. Президент поблагодарил партийцев за последовательную поддержку.

«Вместе нам предстоит многое сделать», - сказал Путин.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня. По данным ВЦИОМ, уровень доверия к Путину превышает 78%.

О намерении выдвинуться на новый президентский срок Путин объявил 8 декабря, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииЕдиная РоссияВладимир Путин

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