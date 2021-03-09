ABC: Пентагон хочет продлить срок пребывания Нацгвардии у здания Конгресса США

По данным канала, глава Минобороны Ллойд Остин намерен продлить время пребывания гвардейцев на территории Капитолия. Предыдущий срок охраны военнослужащими территории Конгресса США истекает 12 марта.

Национальная гвардия была отправлена в Вашингтон после штурма Капитолия, прошедшего 6 января. Тогда сторонники бывшего президента США Дональда Трампа предприняли попытку отменить итоги президентских выборов и помешать официально утвердить победу члена Демократической партии Джо Байдена.

Во время столкновений между протестующими и полицией погибли пять человек. После этих событий на территорию Конгресса были отправлены члены Национальной гвардии США.

