ABC: Пентагон хочет продлить срок пребывания Нацгвардии у здания Конгресса США
Минобороны США планирует одобрить запрос Капитолия и продлить пребывание Национальной гвардии на территории Конгресса до мая текущего года. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.
По данным канала, глава Минобороны Ллойд Остин намерен продлить время пребывания гвардейцев на территории Капитолия. Предыдущий срок охраны военнослужащими территории Конгресса США истекает 12 марта.
Национальная гвардия была отправлена в Вашингтон после штурма Капитолия, прошедшего 6 января. Тогда сторонники бывшего президента США Дональда Трампа предприняли попытку отменить итоги президентских выборов и помешать официально утвердить победу члена Демократической партии Джо Байдена.
Во время столкновений между протестующими и полицией погибли пять человек. После этих событий на территорию Конгресса были отправлены члены Национальной гвардии США.
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