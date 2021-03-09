ABC: Пентагон хочет продлить срок пребывания Нацгвардии у здания Конгресса США

Минобороны США планирует одобрить запрос Капитолия и продлить пребывание Национальной гвардии на территории Конгресса до мая текущего года. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

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По данным канала, глава Минобороны Ллойд Остин намерен продлить время пребывания гвардейцев на территории Капитолия. Предыдущий срок охраны военнослужащими территории Конгресса США истекает 12 марта.

Национальная гвардия была отправлена в Вашингтон после штурма Капитолия, прошедшего 6 января. Тогда сторонники бывшего президента США Дональда Трампа предприняли попытку отменить итоги президентских выборов и помешать официально утвердить победу члена Демократической партии Джо Байдена.

Во время столкновений между протестующими и полицией погибли пять человек. После этих событий на территорию Конгресса были отправлены члены Национальной гвардии США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеБеспорядкиКонгресс США
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