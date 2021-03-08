Месть или шпионаж? В США грозят России кибератаками

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в причастности к взлому ресурсов, принадлежащих органам государственной власти и вмешательстве в демократические выборы. При этом за все это время публично не было представлено ни одного подтверждающего доказательства причастности «российских хакеров» к кибератакам на различные структуры в США.

Главный редактор журнала «Хакер» Илья Русанен в беседе с НСН признался, что на самом деле установить преступников не составляет никакого труда.

«Реально ли установить, кто причастен к взлому? Разумеется! При несанкционированном доступе к серверу всегда будут оставаться следы в виде логинов, вплоть до канального уровня – откуда и как заходили. Всю историю проникновения при всём желании закрыть невозможно – можно посчитать активность и исходя из этого понять, откуда ноги растут», - отметил эксперт.

Заявления о новых киберсанкциях в отношении России совпали с подготовкой и введением новых ограничений против российских граждан и компаний на фоне ареста и суда над оппозиционером Алексеем Навальным и настойчивых попыток России завершить строительство газопровода «Северного потока-2».