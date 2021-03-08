Месть или шпионаж? В США грозят России кибератаками
Эксперты по интернет-безопасности в эфире НСН объяснили, зачем США готовит «ответные» кибератаки на Россию.
США планируют в течение трех недель совершить кибератаки на системы, связанные с российскими властями. Об этом пишет RT.
Отмечается, что источник New York Times сообщил журналистам, что об этих атаках станет известно российскому руководству, не внешнему миру. Они будут совмещены с рядом экономических санкций и указом президента США Джо Байдена усилить защиту федеральных компьютерных сетей для защиты от потенциальных контратак.
Вашингтон на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в причастности к взлому ресурсов, принадлежащих органам государственной власти и вмешательстве в демократические выборы. При этом за все это время публично не было представлено ни одного подтверждающего доказательства причастности «российских хакеров» к кибератакам на различные структуры в США.
Главный редактор журнала «Хакер» Илья Русанен в беседе с НСН признался, что на самом деле установить преступников не составляет никакого труда.
«Реально ли установить, кто причастен к взлому? Разумеется! При несанкционированном доступе к серверу всегда будут оставаться следы в виде логинов, вплоть до канального уровня – откуда и как заходили. Всю историю проникновения при всём желании закрыть невозможно – можно посчитать активность и исходя из этого понять, откуда ноги растут», - отметил эксперт.
Заявления о новых киберсанкциях в отношении России совпали с подготовкой и введением новых ограничений против российских граждан и компаний на фоне ареста и суда над оппозиционером Алексеем Навальным и настойчивых попыток России завершить строительство газопровода «Северного потока-2».
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН заявил, что руководство США, делая политические заявления о санкциях «видимых и невидимых» в отношении России из-за хакерских атак на американскую инфраструктуру, скрывает за ними желание легализовать технологический шпионаж за другими странами.
«Такого рода заявлениями руководство страны может развязать себе руки с точки зрения технологического шпионажа и включением каких-либо условных противодействий, которые являются заложенным функционалом в тех или иных продуктах. Также можно обязать подконтрольные юрисдикции США технологические компании, которые используются во всех гражданских сферах деятельности, - а таких, скажем прямо, большинство - к двойной функциональности, двойному назначению. То есть исполнению задач, предписаний со стороны администрации (Белого дома – прим. НСН). Это некая доктрина противодействия и сдерживания, которая будет легализована. А конкретные технологические решения уже не имеют значения – включается режим развязанных рук», - пояснил собеседник НСН.
Добавим, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял, что Россия тщательно избегает любых действий, которые можно трактовать как вмешательство в избирательный процесс других стран.
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