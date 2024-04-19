Аббас: Вторжение израильской армии в Рафах приведет к кровавой резне
Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе города Рафах на юге сектора Газа, приведет к масштабному кровопролитию. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал президент Государства Палестина Махмуд Аббас.
На встрече в Рамалле с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни он также указал, что подобные действия Израиля также станут причиной гуманитарной катастрофы.
«Международное сообщество должно немедленно вмешаться в происходящие события, чтобы остановить агрессию в районе Рафаха», - заключил Аббас.
Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что проведение полномасштабной военной операции в городе Рафахе приведет к изоляции Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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