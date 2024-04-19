Аббас: Вторжение израильской армии в Рафах приведет к кровавой резне

На встрече в Рамалле с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни он также указал, что подобные действия Израиля также станут причиной гуманитарной катастрофы.

«Международное сообщество должно немедленно вмешаться в происходящие события, чтобы остановить агрессию в районе Рафаха», - заключил Аббас.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что проведение полномасштабной военной операции в городе Рафахе приведет к изоляции Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

