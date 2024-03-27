СМИ: в Рафахе в результате бомбардировки погибли трое палестинцев

После авианалета ВВС Израиля на юге сектора Газа три человека погибли, еще несколько ранены, сообщает Al Jazeera.

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По данным катарского телеканала, после бомбардировки жилых домов в городе Рафах два человека были найдены мертвыми, еще несколько получили ранения. Также известно о разрушении нескольких жилых домов в центре города и в лагере беженцев Эш-Шабура.

Ранее Госдеп пригрозил Израилю изоляцией в случае операции в Рафахе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

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