А то везде миллионы: Жириновский поддержал деноминацию рубля
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский привёл аргументы в пользу проведения в России очередной деноминации рубля. По мнению политика, когда в конце века «убрали два нуля», стало лучше, пишет Ura.ru.
«А то везде были цены в миллионах и миллиардах», - сказал Жириновский.
С его точки зрения, после деноминации рубль обретёт вес: новые деньги будут более понятны людям, а доллар станет эквивалентен 65 копейкам.
Деноминация рубля в России проводилась в 1998 году, но тогда — в соотношении 1000:1, то есть убрали не два, а три нуля. С идеей новой деноминации в 100 раз недавно выступил аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, это необходимо из-за резко возросшего в стране количества наличных денег.
Между тем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявила, что регулятор не обсуждает возможность деноминации: с наличностью в стране всё в порядке.
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