А то везде миллионы: Жириновский поддержал деноминацию рубля

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский привёл аргументы в пользу проведения в России очередной деноминации рубля. По мнению политика, когда в конце века «убрали два нуля», стало лучше, пишет Ura.ru.

«А то везде были цены в миллионах и миллиардах», - сказал Жириновский.

С его точки зрения, после деноминации рубль обретёт вес: новые деньги будут более понятны людям, а доллар станет эквивалентен 65 копейкам.