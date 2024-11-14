«А кто тебя там ждал»: Лукашенко ответил на отказ Дуды от фото с ним

«Ну и не ходи. Господи, кто тебя там ждал!» — заявил белорусский лидер.

Климатический саммит ООН проходит в Баку с 11 по 22 ноября. В прошлом году Дуда также не стал фотографироваться с Лукашенко на этом же мероприятии. Тогда к нему присоединились президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич.

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии, так как это «тяжелейшая работа» и «не надо грузить так женщину». Очередные вборы президента пройдут в республике 26 января, Лукашенко примет в них участие. Он занимает эту должность с 1994 года.

