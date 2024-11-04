ЦИК Белоруссии: В выборах президента страны продолжат участие семь претендентов
В Белоруссии зарегистрировали семь инициативных групп по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
Отмечается, что подача документов на регистрацию групп завершилась 1 ноября. Четыре инициативные группы были зарегистрированы ранее, последние три - на заседании ЦИК 4 ноября.
Двум группам было отказано в регистрации в связи с недостаточным количеством членов, а также из-за подачи только заявления без списка членов инициативной группы.
Ранее Палата представителей Белоруссии определилась с датой выборов президента страны и назначила их на 26 января 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru