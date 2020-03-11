А как же перемирие? Турция атаковала «Панцири» в Идлибе

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН объяснял, что промежуточное решение было нужно Эрдогану, чтобы «сохранить лицо» перед своими избирателями: он обещал им решить проблему с беженцами, но не смог, а при военных действиях на севере Сирии турки потеряли много людей. Эксперт тогда выразил уверенность, что Анкара будет соблюдать перемирие.

«У него есть несколько ходов, которые позволяют ему не предпринимать военные действия. В частности, это заявление, что есть несколько дней для согласования между Минобороны шестикилометровой зоны у трассы М4. И аж до 15 марта продлится подготовка к совместному патрулированию в районе Саракеба. Это даёт временной лаг. Думаю, по крайней мере, до 15 марта Турция не будет нарушать перемирие», - предполагал он.

Впрочем, по заявлению Эрдогана, Турция оставила за собой право отвечать на провокации со стороны сирийских правительственных сил. Пока неясно, была ли атака дронов на «Панцири» таким ответом.

В Минобороны РФ в то же время опровергли приведённые Эрдоганом данные. По словам российских военных, в Идлибе размещены только четыре комплекса «Панцирь», и при атаке пострадали лишь два: сирийские военные их уже почти починили. Основные силы ПВО, включая «Панцири», размещены в районе Дамаска, объяснили в Москве.

Стоит отметить, что заявление об уничтожении «Панцирей» российского производства было сделано перед переговорами российской и турецкой военных делегаций в Анкаре. Встреча началась около 20 часов по местному времени, сообщало агентство Anadolu. Позднее стало известно о телефонном разговоре министров обороны Турции и РФ, в которых, как утверждается, они подчеркнули решимость обеспечивать устойчивое перемирие в Идлибе.

